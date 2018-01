Proefopstelling voor veiligere Nachtegaalstraat 02u30 0

In de Nachtegaalstraat in Dendermonde gaat vandaag, maandag 8 januari, een proefopstelling van start. De Nachtegaalstraat wordt een schoolstraat. Dit houdt in dat bij het begin en het einde van de schooluren de Nachtegaalstraat afgesloten wordt voor autoverkeer, tussen het O.L.V.-kerkplein en de Noordlaan. In het smalle straatje bevindt zich de uitgang van de fietsenstalling van het Oscar Romerocollege. Daardoor moeten dagelijks honderden fietsende scholieren tussen het autoverkeer laveren. Door van de Nachtegaalstraat een schoolstraat te maken, kunnen zij veiliger fietsen. De maatregel moet ook de circulatie rond het kerkplein veiliger en vlotter laten verlopen.





Bewoners die in de Nachtegaalstraat geparkeerd staan en tijdens de periode van de schoolstraat de straat moeten verlaten, kunnen dit nog steeds doen. Terugkeren kan pas eens de schoolstraat weer vrijgegeven is. Fietsers mogen in beide rijrichtingen rijden tijdens de schoolstraat. Ze moeten wel de rijrichting rond de kerk respecteren. De schoolstraat zal gelden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 8.30 uur en van 15.30 tot 16 uur en op woensdag van 8 tot 8.30 uur en van 12 tot 12.30 uur.





De maatregel loopt tot en met 30 juni. Na de paasvakantie zal de proefopstelling geëvalueerd worden. (DND)