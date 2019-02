Processiestraat afgesloten Nele Dooms

16 februari 2019

De Processiestraat in Sint-Gillis-Dendermonde wordt op maandag 18 februari afgesloten voor het verkeer. Er moet die dag een verhuislift op de rijbaan geplaatst worden. Daardoor is er geen doorgang voor autoverkeer mogelijk. Chauffeurs moeten een omleiding volgen via de Burgemeester Potiaulaan en de Otterstraat. Het éénrichtingsverkeer in de Processiestraat zal maandag tijdelijk opgeheven worden, zodat bewoners alsnog hun woning kunnen bereiken.