Probus op bezoek bij La Confiance 14 april 2018

Probus Dendermonde, de club voor 55-plussers die actief waren als industriëlen, zelfstandigen en leidinggevenden, heeft een bezoek gebracht aan La Confiance. Het bedrijf, gevestigd op industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, produceert ambachtelijke speculoos. De Probus-leden werden er ontvangen door zaakvoerder Leo Borms en kregen een rondleiding. Daarna volgde nog een voordracht over erfenis en schenkingsrechten door Proclarius in zaal Rembrandt in Lebbeke, het thuislokaal van Probus.





(DND)