Private riolering in kaart voor sanering Wijzerbeek Nele Dooms

01 april 2019

16u17 0

Het studiebureau Talboom zal, in opdracht van het stadsbestuur van Dendermonde en de provincie, de private riolering van de woningen in de omgeving van de Wijzerbeek in Oudegem in kaart brengen. Dat kadert in de saneringsplannen voor de waterloop die gepland staan voor de toekomst. De Wijzerbeek is zwaar vervuild, onder andere omdat het afvalwater van omwonenden in Oudegem er nog altijd in terecht komt. Het stadsbestuur en de provincie slaan de handen in elkaar om de Wijzerbeek te saneren en te ruimen. De ruimingswerken door het provinciebestuur zullen gebeuren na de saneringswerken door de stad. De sanering houdt in eerste instantie in dat het afvalwater van de Lindestraat en de Echostraat zal worden opgevangen en aangesloten op de riolering in de Bevrijdingslaan. Zo komt het niet meer in de beek terecht. Er komt ook een riolering naast de Wijzerbeek, die zal aansluiten op de collector Oudegem. Het is om de meest optimale ligging voor de toekomstige riolering vast te leggen, dat het studiebureau de private riolering van de woningen in kaart brengt. Concreet gaat het om woningen in de Echostraat, Lindestraat, Hofstraat, Berkestraat en Pastoor Justus De Harduynstraat.