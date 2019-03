Prins Benno vereeuwigd in raamschildering Geert De Rycke

06 maart 2019

Op het raam van kapsalon Hair Pluss prijkt een afbeelding van Prins Benno. Daarmee maakt Dendermonde zich op voor carnaval komend weekend. Volgend weekend is Dendermonde aan de beurt voor de jaarlijkse carnaval en dat zullen de klanten en voorbijgangers van kapsalon Hair Pluss in de Veerstraat geweten hebben. “Het is het tweede jaar op rij dat we kunstenaar Patrick De Ceuleneer, alias KEUT, vragen om hier een schildering te maken. Eigenlijk is KEUT vooral actief in Aalst, dit is de enige plek van Dendermonde waar hij aan de slag ging”, zegt kapster Peggy. KEUT werkte twee uur en half aan de schildering. “En het resultaat mag er zijn”, zegt prins Benno. “Het is zeker en vast een geslaagd werk”, zegt Benno die ook reuzendrager is. Prins carnaval Benno draagt de Dendermondse reus Mars tijdens onder andere Katuit. De schildering laat de carnavalskriebels alvast oplaaien. Nu is het alleen nog maar aftellen naar zondag.