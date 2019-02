Praatcafé rond dementie Nele Dooms

16 februari 2019

De Werkgroep Meander van Dendermonde, die werkt rond dementie, organiseert op dinsdag 19 februari een volgende Praatcafé Dementie. Tijdens het praatcafé komen familieleden en vrienden van mensen met dementie bij elkaar. Telkens komt een ander thema rond dementie aan bod en geeft een deskundige uitleg. Er is ook altijd ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Net zoals in een café kan men zich mengen in het gesprek en gewoon wat meer op afstand, luisteren. Thema deze keer is “Atypische vormen van dementie”. Meer dan zestig verschillende ziektes kunnen verantwoordelijk zijn voor dementie en allemaal hebben ze een verschillend karakter. Dokter Van Buggenhout, neuroloog in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde geeft uitleg. Hij zal vertellen over onder andere Fronto temporale dementie, Lewy Body dementie, ziekte van Huntington en Korsakov. Er is ook tijd om vragen te stellen. Het Praatcafé opent om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht 10 in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 052/26.28.23 of www.praatcafedementie.be.