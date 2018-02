Praatcafé dementie over wet rond wilsonbekwaamheid 20 februari 2018

De Werkgroep Praatcafé Dementie van Dendermonde organiseert vandaag een volgende bijeenkomst. Elke keer staat een ander thema centraal. In een ongedwongen sfeer kunnen familie en mantelzorgers van mensen met dementie ervaringen uitwisselen en contacten leggen. Thema deze keer draait rond 'de wet rond de wilsonbekwaamheid bij mensen met dementie'. Danny De Schepper, vrederechter van het kanton Dendermonde-Hamme, licht deze wet toe. Waarover kan een persoon met dementie zelf beslissen? Wat kan gebeuren om de roerende en onroerende goederen van een persoon met dementie te beschermen? Welke stappen kunt een familielid ondernemen en wat zijn hierrond de wettelijke bepalingen? Al deze vragen en nog vele andere komen aan bod. Het praatcafé begint om 19.30 uur in dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht 10 in Dendermonde. Gratis toegang. Info: 052/26.28.23 of via meander@dementie.be. (DND)