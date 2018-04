Potiaulaan afgesloten 14 april 2018

02u38 0

De Burgemeester Potiaulaan wordt aanstaande week twee dagen afgesloten voor het verkeer. Het gaat om het deel van de straat in de rijrichting van de Sint-Gillislaan. Aanleiding zijn werken aan het gebouw in de Burgemeester Potiaulaan 1. Er moet een schouw op het dak geplaatst worden met behulp van een autolaadkraan. Daarvoor geldt een verkeersverbod op maandag 16 en dinsdag 17 april. Al het verkeer moet een omleiding volgen. Dat traject loopt via de Pastoor Claeysstraat, de Koning Albertstraat en de Sint-Gillislaan. Voetgangers kunnen langs de andere kant van de straat richting de Sint-Gillislaan stappen. Zij ondervinden weinig hinder. (DND)