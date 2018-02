Postzegelkring start aftellen naar Ros Beiaardommegang 09 februari 2018

02u25 0 Dendermonde Bij de Postzegelkring Dendermonde starten ze het aftellen naar de Ros Beiaardommegang in 2020. Dat doen ze met een nieuwe prentkaart waarop de pijnders centraal staan.

Het is jaarlijkse gewoonte van de postzegelvereniging om met een nieuwe prentkaart voor de dag te komen. Ondertussen is de club aan de twaalfde uitgave toe. "Na heel wat speur- en zoekwerk hebben we alweer een pareltje van een oud beeld gevonden en kunnen we zo een stukje Dendermondse geschiedenis weer tot leven brengen", zegt voorzitter Jef Vanden Eynde. "De kaart toont de pijnders in hun oorspronkelijk werk, als scheepslossers." De foto werd genomen in wat toen nog de Wijngaardstraat heette en situeert zich op de huidige Oude Vest, ter hoogte van de kunstacademie. Pijnders zijn er aan het werk op de kaai met laden van vaten met geraffineerde olie van de firma De Bruyn op binnenschepen. "De foto dateert van de periode tussen 1902 en 1910", weet Vanden Eynde. Van de nieuwe prentkaart zijn 150 exemplaren gedrukt. De Postzegelkring biedt de kaarten te koop aan elke zondagvoormiddag in café 't Peirt, aan de Gedempte Dender. Ze kosten 2,5 euro per stuk. Ook tijdens de jaarlijkse ruilbeurs van de Postzegelkring, op zaterdag 3 maart zal de prentkaart te verkrijgen zijn. Info: jvdeynde@i4all.eu. (DND)