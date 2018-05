Postzegelkring houdt ruildag in Zaal Gildenhuis 23 mei 2018

De postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op zaterdag 26 mei haar nationale ruildag. Die is aan de 27ste editie toe. Tijdens de beurs kan iedereen terecht voor postzegels, prentkaarten, telefoonkaarten, bankbiljetten en munten. Standhouders zorgen voor meer dan 150 meter aan aanbiedingen. De ruildag is te bezoeken van 9 tot 16 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in Zaal Gildenhuis, Otterstraat in Sint-Gillis. De toegang is gratis. Voor meer informatie over de ruildag van de postzegelkring kan je bellen naar het telefoonnummer 052/41.30.57. (DND)