Postkantoor uurtje dicht na rookontwikkeling 13 juli 2018

In het postkantoor op de Oude Vest in Dendermonde was er gisterennamiddag rond 15 uur rookontwikkeling. De rook ontstond door een elektrisch probleem in het gebouw. Een brand was er niet. De brandweer kwam het gebouw controleren. Tijdens die controle moesten de klanten even buiten wachten. Het postkantoor werd ook even gesloten, na een uur ging het weer open. Er vielen geen gewonden.





(KBD)