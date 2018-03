Postkaart rond dementie 17 maart 2018

Het Expertisecentrum Dementie Meander en het Overlegplatformen Dementie lanceren een postkaart en affiches om mantelzorgers te helpen in hun zoektocht naar informatie rond dementie. "Mensen die geconfronteerd worden met dementie hebben heel wat vragen en onzekerheden, maar weten vaak niet waar ze ermee terecht kunnen", zegt Leentje Vanderniepen van Meander. "Met een affichecampagne zetten we hen op weg." Uit een bevraging bij mantelzorgers blijkt dat er vooral nood is aan aanspreekpunten om aan informatie te geraken. Daarom is een affiche ontwikkeld om mantelzorgers duidelijkheid te bieden over waar men terecht kan met vragen over dementie. De kaart wordt in in heel Oost-Vlaanderen, en dus ook Dendermonde, verspreid. Ze is terug te vinden bij meer dan 1.400 Oost-Vlaamse handelaars. "De eenvoudige postkaart en affiche moeten het grote publiek vertrouwd maken met de mogelijke toegangswegen naar de zorg voor personen met dementie", klinkt het. (DND)