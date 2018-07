Posthoornstraat dicht 11 juli 2018

De Posthoornstraat in de wijk het Keur in Dendermonde zal van donderdag 12 juli en zaterdag 14 juli afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding is de levering en plaatsing van enkele klascontainers. Het wijkschooltje van het Oscar Romerocollege in de Posthoornstraat breidt uit met containerklassen. De exacte datum van de plaatsing is afhankelijk van de planning van de aannemer. Op dat ogenblik gaat de Posthoornstraat dicht van huisnummer 91 tot het kruispunt met de Pijnderslaan. Alle verkeer is dan verboden, ook fietsers. Voetgangers kunnen wel passeren. Bestuurders moeten een omleiding volgen via de Korte Dijkstraat, de Sparrenlaan, de Blauwe Steenstraat, de Beukenlaan en de Pijnderslaan.





(DND)