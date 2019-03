Portland brengt concert in Clubhouse Nele Dooms

29 maart 2019

14u40 0

De Dendermonde Rugby Club (DRC) organiseert op maandag 1 april een concert. Daarvoor komt de groep Portland langs. Die was was finalist in Humo’s Rock Rally in 2016 en winnaar van ‘De nieuwe lichting’ van Studio Brussel in 2018. Zelf omschrijven ze hun muziek als ‘Storytelling indie dreampop’. De muzikanten beginnen te spelen om 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in The Clubhouse van DRC, op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde aan de Van Langenhovestraat. Toegangskaarten kosten 20 euro. Info en reservatie: www.dendermonderugbyclub.be of yves@dendermonderugbyclub.be.