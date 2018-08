Populieren wijken voor overstromingsgebied Nele Dooms

20 augustus 2018

14u00 0 Dendermonde Het landschap in Vlassenbroek ziet er plots helemaal anders uit. Wie richting kerkje rijdt, zal aan de rechterzijde een veel weidser landschap zien. Dit nadat er talloze populieren gerooid werden.

De bomen werden natuurlijk niet zomaar gekapt. Dat gebeurde in het kader van de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied in de Vlassenbroekse polder. De populieren die daar nu nog staan, moeten plaatsruimen voor een ander natuurtype. "We willen in het overstromingsgebied de typische natte riviernatuur opnieuw kansen geven", zegt projectingenieur Stefaan Nollet van De Vlaamse Waterweg. "Het zuiden van Vlassenbroek wordt een lappendeken van moerasbossen en waterpartijen. In het noorden laten we op termijn het getij toe, zodat daar een uniek slikken- en schorrengebied ontstaat."

Waar de populieren momenteel gekapt worden, moet ruimte ontstaan voor de aanleg van de grote ringdijk rond het overstromingsgebied. In het noorden werd al een deel gerealiseerd, de rest wordt in de komende jaren gebouwd. Er moet nog zo'n twee kilometer ringdijk aangelegd worden. Naast die ringdijk komt een ringgracht, waar de beken en grachten uit de omgeving op zullen aansluiten. Via twee nieuwe sluizen in de ringdijk zal overtollig water in het overstromingsgebied kunnen vloeien.