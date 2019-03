Poppentheater brengt Kalleke Step weer tot leven Nele Dooms

22 maart 2019



Poppentheater Kalleke Step van Dendermonde is klaar voor een gloednieuwe productie. Die gaat dit weekend in première. “We staan er weer helemaal terug na een kleine, noodgedwongen rustperiode”, zegt Joost Dierickx, bezieler van Kalleke Step. “Zo was er bij enkele speelsters sprake van gezinsuitbreiding en dus deden we het met ons poppentheater even wat kalmer aan. Maar nu staan we er helemaal terug met een nieuwe voorstelling.” Zeven spelers en zes stemmenacteurs brengen “De Sprokenjagers”. Samen met twee techniekers staan ze in voor een amusante namiddag. “Het bezoek van de Sprokenjager aan Malegijs is het begin van een hele boel narigheden”, vertelt Dierickx. “Het publiek maakt kennis met een magisch sprookjesboek, een klein meisje met een grote wens, een geheimzinnig land met vreemde figuren en onze twee helden Kalleke Step en Bollejan die weer alles op alles moeten zetten om Dendermonde te redden. Dit wordt echt een spannend avontuur.” Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 23, zondag 24, zaterdag 30 en zondag 31 maart, telkens om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Kalleke Step Theater, aan de Sint-Elooistraat 15 in Grembergen. Info en reservatie: www.kallekestep.be.