Poolse topmuzikant op unieke locatie Nele Dooms

18 januari 2019

Deze maand komt de Poolse zanger Pawel Wojtasiewicz naar België voor een unieke reeks kamerconcerten. Hij bezoekt ook Dendermonde. Deze zanger, pianist en componist is internationaal gewaardeerd. Zo was hij onder andere de grote revelatie op het “Internationaal Festival van de Barokmuziek” in Malta en het Gala van Katowice in Polen. Op donderdag 24 januari is een concert in Dendermonde aan de beurt. Wojtasiewicz treedt om 19 uur op in Huize Ritten, aan de Smidsestraat 34 in Grembergen. Huize Ritten is als beschermd monument één van de meest fascinerende Art Nouveau-gebouwen in Vlaanderen. Het interieur, met authentieke muurschilderingen en glasramen, vormt een mooi decor voor dit kamerconcert. Er volgt nog een bijkomend concert op zaterdag 26 januari om 15 uur. Info: frank.steyaert@hotmail.com of 0478/28.67.83.