Pomeriaan sterft acht dagen na aankoop uit hondenkennel door ziekte Eigenaar wil anderen waarschuwen voor broodfok. Koen Baten

30 juli 2018

Mario Rottiers uit Appels wil alle hondenliefhebbers waarschuwen om voorzichtig te zijn met het aankopen van puppy's uit de kennel 'Pups en Zo' in Rijkevorsel. Enkele maanden geleden kocht hij daar samen met zijn vriendin Pomeriaan Lucca voor meer dan duizend euro, maar acht dagen na aankoop overleed de puppy aan verschillende ziektes. De hond kwam ook uit Slovakije, en niet uit België zelf. "Het is pure oplichting", aldus Mario.

De feiten dateren van drie maanden geleden, maar Mario is zijn overleden Lucca nog altijd niet vergeten en wil blijven vechten tegen broodfokkers. "Ik en mijn vriendin hadden beslist om een hondje te kopen. Online vonden we 'Pups en Zo', en na telefonisch contact hadden we hier een goed gevoel en besloten we naar daar te gaan kijken", klinkt het.

Alles verliep vlot en het koppel kwam met een Pomeriaan naar huis van vier maanden. "Toen we net buiten kwamen merkten we dat op zijn passpoort Slavische taal stond en dat de hond van Slovakije afkomstig was", zegt Mario. "Vrienden van ons vroegen zich ook af of de hond effectief vier maanden oud was." Omdat ze zelf begonnen te twijfelen gingen ze op bezoek bij hun dierenarts in Waasmunster en kregen ze te horen dat de pup slechts twee maanden oud was en dat ze kennelhoest en giardia, een parasiet in de darmen, had.

Plots ging het van kwaad naar erger met Lucca en werd zij opgenomen bij de dierenarts. Acht dagen na aankoop ging het zo snel bergaf, dat de hond het niet overleefde. "Wij waren toen bijzonder kwaad. Na telefonisch contact met Dirk Verhoeven van de kennel bleek het nog alsof wij in fout waren en verkeerde dingen hadden gedaan, terwijl het hondje gewoon doodziek was." Hij deelde het bericht op sociale media en het werd al vrij snel 28.000 keer gedeeld. "Hierbij kreeg ik ook meer dan 100 andere reacties van mensen die daar een pup kochten die ook ziek was. Zo was er een Pomeriaan die na zes maanden plots blind werd", zegt Mario.

Dirk Verhoeven van 'Pups en Zo' ontkent dat ze fouten maakten. "Het zijn jonge dieren, er kan altijd iets mislopen en dan vinden wij dat ook bijzonder jammer", aldus Verhoeven. "Wij willen natuurlijk ook liever niet dat er honden sterven, maar alles verloopt bij ons wel volgens het boekje en we zijn een erkende kennel die al meer dan twintig jaar honden verkopen. Wij hebben ook het geld terugbetaald, wij vinden het een beetje jammer dat ze na zoveel maanden ons blijven aanvallen", klinkt het.

Mario zelf bevestigt dat ze na onderhandelingen met advocaten 1600 euro terug kregen na alle kosten en de aankoop. "Het gaat me niet om dat bedrag. De handel die ze daar voeren klopt gewoon niet en daarom wil ik iedereen waarschuwen om twee keer na te denken. Op het eerste zicht lijkt er niets fout, maar daarna ontstaan er bijna altijd problemen. Ik wil geen broodroof plegen op iemand die zijn job goed doet, maar hier klopt iets niet", besluit Mario.