Politiezone waarschuwt voor oplichters die zogezegd waterlek komen opsporen Koen Baten

19 april 2019

20u01 30

De lokale politie van Dendermonde waarschuwt voor oplichters die in Dendermonde en omstreken aan het werk zijn. De laatste dagen werden er in de regio al verschillende aangiftes gedaan voor een diefstal waarbij gebruik gemaakt wordt van een list.

De daders zouden zich uitgeven als iemand van de watermaatschappij. Ze bellen meestal aan bij appartementsgebouwen met het verhaal dat er een lek is bij de bovenbuur en dat ze willen nakijken of er geen lek is bij hen thuis. Soms doen ze zich ook voor als syndicus die het appartement komt controleren. Terwijl hij zogezegd bezig is met de controle en enkele kranten openzet kan een kompaan of de oplichter zijn slag slaan. Hij zou onder meer al toegeslagen hebben in Baasrode.

De politie vraagt om waakzaam en alert te zijn en meteen een legitimatiebewijs te vragen. In geval van twijfel mag je onmiddellijk naar 101 bellen.