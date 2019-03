Politiemensen op pensioen blazen verzamelen Nele Dooms

28 maart 2019

Voor het tweede jaar op rij zorgden leden van de vroegere gemeentepolitie van Dendermonde voor een reünie. Die vond deze keer plaats in Zaal Gildenhuis in Sint-Gillis-Dendermonde. “Een eerste bijeenkomst vorig jaar was zo’n succes, dat een vervolg niet kon uitblijven”, zegt Wim D’Hondt, één van de initiatiefnemers. “Meer nog, er kwamen zoveel vragen van collega’s die nog in dienst zijn om er ook bij te horen, dat we de reünie uitbreidden. Alle oud-agenten, huidige agenten, administratief personeel en onderhoudsmensen waren welkom. We hebben er echt van genoten elkaar allemaal eens weer te zien. Naast contacten via een website en Facebookpagina van de ex-gemeentepolitie van Dendermonde, vonden we het tijd om ook nog eens echt samen te komen. Ik denk dat we hiermee vertrokken zijn voor een lange traditie.”