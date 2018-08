Politie werkt sneller tijdens interventies dankzij nieuwe laptops Koen Baten

29 augustus 2018

14u15 2 Dendermonde De politie van Dendermonde neemt sinds kort laptops mee tijdens interventies. Zo kan er ter plaatse — en dus sneller — gewerkt worden.

Dankzij het glasvezelnetwerk dat de stad onlangs liet installeren, kunnen de laptops verbonden worden met het internet. Een beveiligde verbinding weliswaar, enkel door het korps van Dendermonde te gebruiken.

Momenteel beschikt de zone over tien toestellen, goed voor zo'n 10.000 euro. "Dankzij de laptops kunnen onze inspecteurs ter plaatse nummerplaten opvragen, foutparkeerders meteen contacteren en verhoren bij mensen thuis afnemen", zegt korpschef Patrick Feys. "Er hoeft dus geen contact meer opgenomen te worden met de dispatching om informatie te verkrijgen."

De computers hebben ook toegang tot de gegevens van het ANPR-netwerk. Zo kunnen agenten meteen nakijken of er verdachte wagens langs de slimme camera's gereden zijn. De nieuwe toestellen zullen ook gebruikt worden tijdens Katuit. "We kunnen live camerabeelden opvragen in onze commandoposten en dus snel ingrijpen indien nodig. De snelheid waarmee we hier kunnen werken maakt echt een groot verschil."

In de toekomst wil de korpschef nog meer van deze laptops aanschaffen.