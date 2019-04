Politie vindt doos met ontstekers van bommen uit wereldoorlog, DOVO brengt deze straks tot ontploffing Koen Baten

10 april 2019

10u32 0

De politie van Dendermonde heeft bij een verzamelaar enkele ontstekers gevonden van bommen. Deze zaten verzameld in een doos, maar bleken niet helemaal stabiel te zijn en konden dus mogelijk ontploffen. DOVO werd daardoor verwittigd en kwam de ontstekers ophalen. Deze zullen rond dit uur tot ontploffing worden gebracht in Vlassenbroek.

Op 21 maart werden bij een verzamelaar ook enkele obussen gevonden in zijn woning. De vier obussen werden toen ook tot ontploffing gebracht in Vlassenbroek, wat zorgde voor enkele hevige knallen. De politie zegt dat er geen reden tot paniek is. Wel willen ze een oproep doen naar verzamelaars. “Als er mogelijke verzamelaars twijfelen over wat ze thuis hebben staan kunnen ze altijd contact met ons opnemen", zegt korpschef Patrick Feys. “Wij hebben een speciale dienst voor wapens en die komen graag kijken om zeker te zijn dat alles veilig is. Bewoners moeten dus zeker niet aarzelen om ons te contacteren", klinkt het.