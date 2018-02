Politie pakt elf illegalen op aan station Dendermonde 15 februari 2018

02u29 0 Dendermonde De politie van Dendermonde en Lebbeke/Buggenhout heeft dinsdagavond kort na tien uur elf illegalen aan het station in Dendermonde opgepakt.

Vermoedelijk gaat het om Soedanezen die op zoek zijn naar een plek om te verblijven. Van de elf illegalen zijn er vijf die een bevel gekregen hebben het grondgebied te verlaten. Twee minderjarigen zijn bij Fedasil ondergebracht. Een andere werd naar Steenokkerzeel gebracht waar een repatriëring op hem wacht. Drie anderen waren volledig in orde met hun papieren en gingen vrijuit. "Wij kregen een melding vanuit de NMBS over enkele illegalen op de trein die vanuit Brussel naar Sint-Niklaas reed", vertelt korpschef Patrick Feys. "Enkele politiemannen van Dendermonde en Lebbeke gingen ter plaatse om hen daar te arresteren", klinkt het.





Snel gevat

Toen de politie de mannen wilde arresteren, zetten enkelen het op een lopen, maar ze konden snel gevat worden. De illegalen werden allemaal naar het politiebureau gebracht en gecontroleerd. "Drie waren er volledig in orde. Bij de anderen hebben we maatregelen moeten treffen. Waar ze naartoe wilden gaan, is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of er in eerdere stations al illegalen waren afgestapt van de trein", klinkt het. De korpschef bevestigt dat het de eerste keer is dat er zo een grote hoeveelheid illegalen worden aangetroffen. Eerder werden er al enkele vluchtelingen aangetroffen in een vrachtwagen, onder meer bij het VPK in Oudegem.





De politie zal alvast geen extra controles doen op het opsporen van illegalen. "Uiteraard zullen we ingrijpen als het kan, maar extra patrouilles houden is niet mogelijk", besluit Feys. Bij de arrestatie vielen geen gewonden. (KBD)