Politie lanceert app 14 mei 2018

02u26 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde lanceert de 'Politie App'. Die zal mee ingezet worden als communicatiemiddel voor de bewoners van Dendermonde.

"Wie de app gebruikt, kan alle info over zijn lokaal politiekorps vinden", zegt zonechef Patrick Feys. "Hetzelfde geldt voor het korps waar men zich bevindt als men op verplaatsing is. Met enkele klikken kunnen gebruikers nieuws over het korps, adres, info over personen en verschillende functies, controles, verkeer en gevonden voorwerpen vinden. De app zal ook toelaten om niet-dringende meldingen door te geven. Voor dringende zaken blijven de noodnummers natuurlijk van kracht."





De Dendermondse politie volgt hiermee het voorbeeld van Laarne en Wetteren, waar zo'n app al langer in voege is.





In de Ros Beiaardstad wordt hij in de loop van deze zomer gelanceerd. "Op deze manier willen we de burgers mee laten profiteren met de technologische evolutie", zegt Feys. (DND)