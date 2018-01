Politie informeert over jobs 02u27 0

De politie van Dendermonde plant een informatiesessie over functies bij het korps. De beroepenvoorlichters zullen algemene informatie geven over twee 'uniformfuncties' bij de politie. Het gaat om beveiligingsagent, wat een nieuwe functie is, en inspecteur van politie. Tijdens de toelichting komen zowel de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure als de opleiding ter sprake. De infosessie vindt plaats op woensdag 17 januari om 16 uur in het politiebureau, aan de Noordlaan 150 in Dendermonde. De infosessie zal ongeveer 1,5 uur duren. Vooraf inschrijven is nodig. Dat kan via koen.vanrenterghem@police.belgium.eu of chantal.dhaese@police.belgium.eu. Er volgen later nog gelijkaardige infosessies.





(DND)