Politie informeert over diefstalpreventie Nele Dooms

15 april 2019

16u08 2

De lokale politie van Dendermonde organiseert op donderdag 18 april ‘Op de koffie bij de DPA’. DPA staat voor de DiefstalPreventieAdviseur. Samen met de wijkinspecteur zet die een informatiestand op in de Gravenhuisstraat in Grembergen. Ook de gemeenschapswachten zullen aanwezig zijn. Bij een tas koffie maken ze de bezoekers wegwijs in de verschillende manieren om hun woning beter te beveiligen tegen inbraken en diefstallen. De infostand is te vinden vanaf 16.30 uur op het pleintje ter hoogte van Keefstraat 40. Iedereen mag langskomen met allerlei vragen. Wie wil, kan ook een huisbezoek met gratis veiligheidsadvies op maat aanvragen.