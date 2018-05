Politie houdt grote controle aan station 15 mei 2018

De Dendermondse politie heeft samen met de federale politie, Securail en controleurs van De Lijn een controle gehouden aan het station in Dendermonde. De controle is om overlast tegen te gaan en overtreders aan te pakken. In het verleden werden al dergelijke controles uitgevoerd. "We hebben gisteren met een 45-tal agenten controle gehouden in en rond het station. Enkele agenten van Securail gingen mee op de trein tussen Dendermonde en Lokeren", aldus korpschef Patrick Feys. In totaal werden 455 personen gecontroleerd. Vier personen kregen een pv voor een verkeersovertreding. Vier anderen voor bezit van drugs, verboden wapens en graffiti. De spoorwegpolitie schreef zeven boetes uit voor zwartrijden op de trein. Bij De Lijn werden 117 zwartrijders betrapt. (KBD)