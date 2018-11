Politie en stad verwelkomen nieuwe gemeenschapswachten Nele Dooms

20 november 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde en de lokale politie verwelkomen twee nieuwe gemeenschapswachten. De stad neemt ze terug in dienst omdat ze politie kunnen helpen met kleine problemen van overlast en helpen bij grote evenementen. “De subsidie voor gemeenschapswachten werden afgeschaft, maar als stad kiezen we er bewust voor dit dan helemaal zelf te financieren. Gemeenschapswachten leveren immers nuttig werk.” De twee nieuwe gemeenschapswachten zijn te herkennen aan hun paarse vest met de vermelding “gemeenschapswacht” op de achterkant. Vanaf nu zijn Sébastien en Yves op te merken in het straatbeeld. Ze werken nauw samen met de politie. “We zetten ze vooral in om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te verhogen”, zegt korpschef Patrick Feys. “Hiervoor gaan ze dagelijks de straat op. Ze maken mensen wegwijs die op zoek zijn naar hulp of informatie en vormen zo een aanspreekpunt voor bewoners. Informeren en sensibiliseren, communiceren, maar ook verbaliseren zijn hun sleuteltaken.”