Politie bevraagt inwoners 21 maart 2018

De Lokale Politie van Dendermonde neemt deel aan de Veiligheidsmonitor. Dat is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. "Via deze grootschalige bevraging willen wij zicht krijgen op, en rekening houden met de mening van inwoners over veiligheid", klinkt het bij de Dendermondse politie. "Deze enquête verzamelt dan ook antwoorden op vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap, preventie en de werking van de politie." Zo'n vierduizend inwoners in de Ros Beiaardstad zullen een vragenlijst in de brievenbus krijgen. De politie roept de geselecteerden op om de enquête volledig in te vullen. Deelnemen kan ook online via internet. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden begin 2019 verwacht, zodat ze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen. (DND)