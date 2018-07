Politie betrapt bestuurder onder invloed van drugs 13 juli 2018

02u38 1

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie van Dendermonde een alcoholcontrole gehouden in de stad. Er werd een bestuurder betrapt die onder invloed stuurde van drugs. Dit was tevens niet de eerste keer deze week.





Enkele dagen geleden werd zijn rijbewijs al eens ingetrokken voor het rijden onder invloed van drugs. Deze keer werd ook zijn voertuig in beslag genomen en weggetakeld. (KBD)