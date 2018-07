Politie betrapt bestuurder met rijverbod Koen Baten

17 juli 2018

19u50 1

De politie van Dendermonde heeft afgelopen weekend een automobilist onderschept die nog een rijverbod moest uitzetten. Een rijverbod dat hij dus vrolijk naast zich neergelegd had. Zijn wagen werd in beslag genomen en de man kreeg een nieuw proces-verbaal. Binnenkort zal hij zich wederom in de politierechtbank moeten verantwoorden. Waarvoor hij een rijverbod diende uit te zitten, is niet duidelijk.