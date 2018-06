Polderwachters krijgen dienstvoertuigen 20 juni 2018

Het Polderbestuur Schelde Durme Oost, actief in Grembergen, Hamme en Zele, investeert in twee dienstvoertuigen. Die zijn bestemd voor polderwachters Raymond Huttener en Walter De Vlieger. "We willen hiermee de dienstverlening verbeteren", zegt voorzitter Bob Dierick. "De Polder moet ervoor zorgen dat regenwater zo goed mogelijk wordt afgevoerd via beken. Wij onderhouden jaarlijks 150 kilometer aan waterlopen. Om daar goed zicht op te hebben, staan onze twee polderwachters in voor de controle van waterlopen en voor het dagelijks onderhouden en bedienen van pompgemalen. Dankzij eigen voertuigen kunnen ze dit nu nog beter doen."





De auto's zijn voorzien van het logo van het polderbestuur. Dat bestaat uit zes figuren die staan voor de zes vroegere deelpolders. Blauw verwijst naar het waterbeleid, groen naar de band met de omgeving.











(DND)