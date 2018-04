Polderwachter Philemon gaat met pensioen 10 april 2018

De Polder Vlassenbroek, verantwoordelijk voor het onderhoud van beken en grachten in Baasrode, Buggenhout en Lebbeke, heeft afscheid genomen van polderwachter Philemon De Bonte (64). De man gaat met pensioen na een loopbaan van liefst 39 jaar bij De Polder. De afscheidsreceptie vond plaats in de gebouwen van het pompgemaal aan de Scheldedijk in Baasrode en werd druk bijgewoond. "Philemon was dan ook de stille, maar harde werker van de polder", zegt Wim Debbaudt van het Polderbestuur. "Het bestuur is maar zo sterk als zijn medewerkers. Philemon zag in al die jaren heel veel veranderen, van een organisatie die aanvankelijk puur met landbouw bezig was tot de verantwoordelijkheid voor een integraal waterbeleid." De Bonte draagt zijn takenpakket over aan de nieuwe polderwachter Ward Vranken.





(DND)