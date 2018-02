Pokeravond in café Tijl 22 februari 2018

Jong VLD Dendermonde organiseert op vrijdag 23 februari een pokeravond. Daarvoor is iedereen welkom in het zaaltje boven café Tijl, aan de Grote Markt in Dendermonde. De avond start om 20 uur. Deelnemen kost 5 euro. Info: 0479/94.35.84 of via





info@jongvlddendermonde.be.





(DND)