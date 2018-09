Poging tot fietsdiefstal met geweld Koen Baten

05 september 2018

Een 35-jarige man uit Dendermonde is door de politie opgepakt nadat hij in de Elsbosstraat in Sint-Gillis-Dendermonde een fiets probeerde te stelen die op de oprit stond. De feiten gebeurden gisterenochtend rond 07.45 uur. De eigenaar van de fiets kon de verdachte echter op heterdaad betrappen. De dertiger probeerde daarna te vluchten, maar het slachtoffer slaagde er in hem staande te houden. Er ontstond een kleine schermutseling en de verdachte kon zich losrukken, waardoor de eigenaar van de fiets lichtgewond raakte. De politie werd verwittigd en kon de man even later oppakken. Hij wordt deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt om zijn aanhouding.