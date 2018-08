Poging inbraak Nele Dooms

20 augustus 2018

Dieven probeerden het voorbije weekend binnen te breken in een appartement aan de Noodlaan in Dendermonde. De inbraakpoging werd maandagochtend vastgesteld. Er was schade aan de achterdeur die uitgeeft op een terras op de eerste verdieping. Enkel de deur liep schade op. De lokale politie is een onderzoek gestart naar de aangetroffen sporen.