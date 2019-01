Poeziecafé in Den Ommeganck Nele Dooms

30 januari 2019

De bibliotheek van Dendermonde opent naar aanleiding van de Poëzieweek 2019 een ‘Poëziecafé’ in café Den Ommeganck. Auteur en muzikant Jonas Bruyneel brengt twintig jaar na datum de dood van zijn zus op de planken. ‘Duikbootdansje’ is een intieme dialoog tussen tekst, dans, altviool en experimentele elektronica. De voorstelling vindt plaats op donderdag 31 januari om 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in Den Ommeganck, aan de Grote Markt in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 052/46.81.00.