Poëzie tijdens lunch op Gedichtendag 26 januari 2018

02u50 0 Dendermonde Naar aanleiding van de jaarlijkse Gedichtendag gisteren pakte de bibliotheek van Dendermonde uit met een lunchlezing. Die werd massaal bijgewoond.

Terwijl bezoekers rustig hun boterhammetjes of lunchpakket opaten, konden ze luisteren naar poëzie. Daarvoor kwam Stijn Vranken langs in de mezzanine van de Dendermondse bibliotheek. De dichter wordt geroemd "om zijn poëzie die getuigt van taalplezier en verwondering". "Zijn poëzie is helder, verstaanbaar en vaak ook humoristisch", klinkt het bij de bib. "Vranken is een veelgevraagd poëzieperformer. We zijn dan ook erg blij hem in ons midden te hebben."





Als uitloper van Gedichtendag presenteert de bib overigens op maandag 29 januari een sessie Slam Poetry. Spoken-word-artieste Anissa Boujdaini zal dan om 12 uur de scholieren die lunchen in het leescafé van de bib animeren. Slam Poetry is een moderne vorm van voordracht van poëzie. Het is een combinatie van voordracht, dichtkunst en performance. (DND)