Pleintjes Tuinwijk krijgen heraanleg Nele Dooms

22 februari 2019

15u38 2

De verschillende pleintjes in de Tuinwijk in Sint-Gillis-Dendermonde krijgen een heraanleg. Eerder werden in de wijk al de voetpaden hersteld. Nu laat de stad de beplanting en herinrichting van de pleintjes aanpakken. In een eerste fase zijn het Basiel De Cockplein en het H. Vandemeulebroeckeplein aan de beurt. Nadien volgt het Dokter De Witteplein. “Ontmoeten en spelen zijn de uitgangspunten bij de herinrichting van de pleintjes”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We werken met een aantal vaste planten, nieuwe bomen en enkele natuurlijke speelelementen. Een goede toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens wordt gegarandeerd door de aanleg van een zachte aanloop.” Aan de Rode Kruislaan wordt de rijweg iets verbreed om het indraaien van auto’s te vergemakkelijken. In totaal zal met dit project zo’n 254 vierkante meter verharding verwijderd worden. Dat draagt bij tot de doorlaatbaarheid van de bodem. De werken zullen in de loop van de maand april beginnen.