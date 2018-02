Pleinen en voetpaden Tuinwijk krijgen opknapbeurt 23 februari 2018

De pleinen en voetpaden in de Tuinwijk in Sint-Gillis-Dendermonde krijgen een opknapbeurt. Het stadsbestuur laat de groenvoorzieningen opfrissen en de voetpaden worden, waar nodig, heraanleggen.





Dat zal in verschillende fasen verlopen. Een eerste fase wordt al dit voorjaar uitgevoerd. Dan zijn meteen de voetpaden in de omgeving van de pleinen in de wijk aan de beurt. Die verkeren in een slechte toestand en zullen grotendeels vernieuwd worden. Daarna zal de aannemer het Vandemeulebrouckeplein en het Dokter De Witteplein aanpakken. Hiervoor wordt momenteel een voorontwerp opgemaakt door de stedelijke diensten. Voorafgaand aan de werken organiseert de stad een informatievergadering voor de bewoners. Die zal op 7 maart plaatsvinden, van 17 tot 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de refter van de wijkschool van de Heilig Hartschool, aan het Dokter de Witteplein. (DND)