Plein Franz Courtens eind deze week open Nele Dooms

23 juli 2018

16u21 1 Dendermonde Het plein rond het standbeeld van Franz Courtens in hartje Dendermonde gaat eind deze week open. Dat weet schepen Leen Dierick (CD&V). Zij kreeg vragen van oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB) over de hinder door de werken.

Een aannemer is al een aantal weken bezig met de heraanleg van het plein Franz Courtens, vlak voor het Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat. Ook de rijweg voor het AC wordt vernieuwd. De herinrichting kadert binnen de uitbouw van een Stadswinkel aan de voorzijde van het AC. Voor aanbrengen van de verharding van het plein is de Franz Courtensstraat sinds eind juni afgesloten. "De maatregel stuitte op serieuse bedenkingen van de Handelskern", zegt Van Gucht. "Vanop de linkeroever van de Dender de rechteroever bereiken, werd een complete ramp."

Volgens schepen Leen Dierick waren er echter gegronde redenen voor deze maatregel. "De Franz Courtensstraat sluiten was de beste manier om een zo kort mogelijke uitvoeringstermijn van de werken te garanderen", zegt zij. "Ondanks de hitte werkt de aannemer goed door. In die mate dat de weg op 26 juli weer zal open kunnen. De periode van sluiting is net gekozen omdat er dan minder verkeer is in het stadcentrum. De omleiding bedraagt maximum 1.800 meter, verwaarloosbaar voor wie met de auto rijdt. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door."

Het plein krijgt een nieuwe fietsenstalling en zitbanken. overbodig struikgewas is verdwenen, zodat het karakter van het plein met monumentale beuk, het monument Franz Courtens en de gevel van het Justitiepaleis beter tot zijn recht komt. In nieuwe plantvakken komt een mix van siergrassen en vaste planten.