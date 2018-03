Pleidooi voor snelle invoering P+MD 06 maart 2018

Alle acht de Oost-Vlaamse afvalintercimmunales, waaronder Verko uit de Dendermodnse regio, pleiten resoluut voor de snelle invoering van de P+MD-zakken. In dergelijke zakken mogen alle plastic verpakkingen gedumpt worden.





PMD wordt momenteel ingezameld in de gekende blauwe zak. Vooral de "plastic verpakkingen" veroorzaken al lang discussie en ongenoegen bij inwoners als blijkt dat een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort.





Eenvoudig

Om dat op te lossen, pleiten de acht Oost-Vlaamse afvalintercommunales nu voor het invoeren van een eenvoudig en uniform systeem. Ze baseren zich daarvoor op de positieve ervaringen met een proefproject sinds begin 2016 in Aalter, waarbij ook harde plastic verpakkingen, verpakkingsfolies, bakjes en potjes in dezelfde zak mogen.





Fost Plus stelt, op basis van de positieve reacties, voor om de P+MD in heel België in te voeren. De Oost-Vlaamse intercommunales scharen zich achter dit scenario en vragen een gelijktijdige invoering in hun werkingsgebied. Liefst zo snel mogelijk. (DND)