Pleidooi voor opening vierde dienstencentrum Nele Dooms

19 februari 2019

13u17 0 Dendermonde Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) hield tijdens de jongste gemeenteraad een pleidooi voor de opening van een vierde dienstencentrum voor Dendermonde. Dat zou bestemd zijn voor inwoners uit Schoonaarde, Appels en Oudegem.

Dendermonde heeft momenteel drie lokale dienstencentra op haar grondgebied: ‘t Plein in Baasrode, het Zilverpand in Dendermonde-centrum en de Zonnebloem in Sint-Gillis. Buurtbewoners kunnen er terecht om te genieten van de maaltijden van het sociaal restaurant, een boodschappendienst, wasserette en allerlei socio-culturele activiteiten en ontmoetingen. Er is ruimte voor ontspanning, maar er komen ook deskundigen langs om te helpen bij vragen rond sociale tarieven, pensioenen, poetshulp en mindermobielencentrale.

“Met meer dan 45.000 inwoners in de stad en nog geen dienstencentrum in de westkant, zou een gelijkaardig centrum op die plek zeker op zijn plaats zijn”, zegt Tom Bogman. “Per schijf van 15.000 inwoners kan een stad een lokaal dienstencentrum oprichten en voor de financiering ervan rekenen op subsidie van Vlaanderen. Het helpt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in hun eigen buurt op een kwalitatieve manier en vereenzaming tegen te gaan. Dicht bij huis en in hun vertrouwde omgeving betekent het dienstencentrum voor de gebruikers een zeer laagdrempelige en veelzijdige ondersteuning.”

Schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) staat open voor het voorstel. “Al zijn de plannen nog prematuur”, zegt hij. “We moeten nog goed onderzoeken hoe we de doelgroep beste tegemoet komen. Ook de precieze locatie is belangrijk, onder andere voor de bereikbaarheid. En we bekijken in welke vorm we dit dienstencentrum zullen gieten: via een samenwerking met de privé of door te werken met verschillende antennes bijvoorbeeld.”