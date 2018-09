Plasticvanger aan Tijsluis Nele Dooms

06 september 2018

17u00 0 Dendermonde Er komen plasticvangers aan de Tijsluis in Dendermonde. Het is één van de locaties op de Dender die uitgekozen zijn voor een proefproject. Plasticvangers moeten de hoeveelheid plastic in rivieren drastisch verminderen.

De Vlaamse Waterweg en de Universiteit van Antwerpen werken samen aan een project om plastic uit de rivieren te halen. Dat moet voorkomen dat het afval uiteindelijk in de zeeën belandt. In de eerste helft van volgend jaar zal de Vlaamse Waterweg op verschillende locaties in de Schelde en haar zijrivieren als test plasticvangers installeren.

Om te bepalen hoe die plasticvangers er precies moeten uitzien, vindt een proefproject plaats. Plasticvangers zijn constructies met opblaasbare buizen die drijvend plastic tegenhouden, zodat het makkelijk uit het water gevist kan worden. Er hangen zeilen onder die tot drie meter diep gaan, want de meeste vervuiling zit onder het wateroppervlak.

De plasticvangers komen onder andere aan de Scheldebrug in Temse en aan de Tij-sluis in Dendermonde. Aanvankelijk was de Schelde in Temse, Boom en Merelbeke als testlocatie gekozen. Maar omdat er zoveel geïnteresseerden waren, is het aantal locaties uitgebreid naar acht en daar hoort dus ook de Dender in Dendermonde bij.

