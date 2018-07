Planten vatten vuur in tuin 13 juli 2018

02u38 0

In een tuin in de Grootbroekstraat in Grembergen zijn donderdagnacht rond 4 uur enkele planten in brand gevlogen. De bewoners en de buren konden de vlammen onder controle houden tot de brandweer van Dendermonde aankwam. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. (KBD)