Plannen voor verleggen buurtweg stuiten op protest Nele Dooms

19 februari 2019

15u12 1 Dendermonde Plannen om de voetweg 82, die een verbinding maakt tussen de Berkestraat en de Lindestraat in Oudegem en achter de terreinen van bedrijf Kimco loopt, te verleggen, stuiten op protest. Zowel het Wijzerbeekcomité als natuurvereniging Raldes dienen bezwaren in. De voetweg moet aangepast, omdat hij nu doodloopt op het bedrijfsterrein. “Maar wij willen de buurtweg op zijn oorspronkelijk traject, zodat ook de Wijzerbeek weer langs een beter tracé kan stromen”, klinkt het.

Een simpel dossier is dat van de voetweg 82 in Oudegem allerminst. Het sleept ook al jarenlang aan. De buurtweg zorgt voor een verbinding tussen de Berkestraat en de Lindestraat, langs de Wijzerbeek. Die Wijzerbeek stroomde jaren geleden over het bedrijfsterrein van wortelbedrijf Kimco, in de hoek van Hofstraat met de Lindestraat, werd overwelfd en overbouwd. In 2007 kreeg het bedrijf toestemming om de beek te verplaatsen tot aan de rand van het terrein in een open bedding.

“Maar door een fout werd de beek meters verder verlegd dan vergund”, klinkt het bij de stad. “De waterloop bleek niet op de juiste plaats uitgevoerd en de naastliggende voetweg 82 moest daardoor in feite mee opschuiven. Bedoeling is om de voetweg die nu afgesloten wordt door de verlegging van de beek, te verplaatsen naar de perceelsgrens van Kimco. Zo ontstaat er terug een doorgang naar de Berkestraat. Als deze verlegging is goedgekeurd, moet Kimco ook de voetweg inrichten en kan de herprofilering van de Wijzerbeek gebeuren.”

De gemeenteraad van Dendermonde keurde daarom het dossier voor de gedeeltelijke verlegging van de voetweg en het bijhorende rooilijnplan principieel goed. Het zet kwaad bloed bij het Wijzerbeekcomité en natuurvereniging Raldes. Zij dienden bezwaren in naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond het dossier. “Alles begint bij het feit dat Wijzerbeek niet op de plaats verlegd is waar ze had moeten komen”, klink het bij het Wijzerbeekcomité. “Als iemand een bouwvergunning krijgt en zich daar niet aan houdt, wordt de bouw stilgelegd. Zo simpel is dat. Maar hier gebeurde dat niet. Resultaat is dat de Wijzerbeek nu eigenlijk niet meer door haar lager gelegen valleigebied stroomt. Het water moet bij wijze van spreken omhoog lopen en dat kan natuurlijk niet, met als gevolg wateroverlast op omliggende weilanden. Vuil water overigens, want de Wijzerbeek is zwaar vervuild.”

De actievoerders willen dat de Wijzerbeek weer haar plaats krijgt zoals in 2007 bepaald en de voetweg ernaast loopt. Nu loopt die trage weg dood tegen een bedrijfspoort. “En dat terwijl de weg opgenomen is in de trage wegen-wandeling ‘Langs Kouters, de Schelde en beekvalleien’”, zegt Bart Thibau van Raldes. “Wie die wandeling wil afleggen, moet dus maar een stuk zijn weg zoeken over akkers. Wij eisen dat de voetweg weer loopt zoals hij moet lopen, net als de Wijzerbeek. We situeren ons hier in biologisch erg waardevol natuurgebied. Maar duidelijk is daar geen enkel respect voor.”

De actievoerders zien ook problemen voor de herprofilering van de Wijzerbeek. “Als die blijft liggen op haar huidige plaats, dan is een schuine talud van liefst vier meter nodig om het water ruimte te geven”, zegt Wouter Jacob van Raldes. “En daar zou dan een voetweg pal naast komen. Levensgevaarlijk is dat. Wie per ongeluk in de beek sukkelt, wat al niet zo moeilijk zal zijn met een uitgestippelde breedte van de voetweg van amper een meter, geraakt er gewoon niet meer uit. Voor ons is het duidelijk: zowel voor het onderhoud als voor de natuur heeft iedereen er alle belang bij dat zowel voor beek als voetweg het tracé van 2007 wordt aangenomen. We lopen hier het risico een hele kouter naar de vaantjes te helpen.”