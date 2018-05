Plan herinrichting stationsomgeving goedgekeurd 25 mei 2018

02u43 1 Dendermonde Het Masterplan voor de stationsomgeving in Dendermonde is door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Eerder haalde oppositiepartij N-VA uit naar de geplande centralisering, en afslanking van parkeerplaatsen aan het station. Maar uiteindelijk kwam er ook van die kant een ja-stem voor het plan.

Stadsbestuur, NMBS, De Lijn en provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor een heropwaardering van het station. Een Masterplan voorziet meer park- en groenzones, één centrale parking, fietssnelwegen, extra fietsenstallingen, hogere perrons en een passerelle over de sporen.





Parkeerplaatsen

Dat sprake is van een achthonderdtal parkeerplaatsen in één parkeergebouw in plaats van de huidige 1.200 verspreid over de site, bleek eerder al een knelpunt voor oppositiepartij N-VA. Tomas Roggeman haalde daar tijdens de gemeenteraad zwaar over uit. "We kunnen toch niet maken dat er plaats te kort zal zijn voor pendelaars met de auto", stelde hij. "En om de parking te bereiken moet al het verkeer over de Geldroplaan. Dat is aansturen op een verkeersinfarct."





Ook oppositiepartijen Open Vld en Vlaams Belang wezen op "pijnpunten" in het plan. "Laat dit geen rondje automobilisten pesten, worden", klonk het. Schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) benadrukte echter dat er van een vermindering van het aantal parkeerplaatsen geen sprake zal zijn zolang blijkt dat een hoger aantal nodig is. "Het goede aan dit plan is dat we, los van het parkeerverhaal, ondertussen wel al andere actiepunten kunnen realiseren", zei hij.





Unaniem

Roggeman probeerde de gemeenteraad nog zover te krijgen om een amandement te stemmen tegen het centraliseren van de parkings. Tevergeefs. Uiteindelijk werd het Masterplan Stationsomgeving wel unaniem goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad, N-VA incluis. "Omdat we de belofte kregen dat er altijd zoveel parkeerplaatsen zullen blijven als nodig", legt N-VA-raadslid Walter Deygers uit. (DND)