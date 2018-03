Plaatselijk parkeerverbod in Nijverheidsstraat 19 maart 2018

In de Nijverheidsstraat in Dendermonde wordt een plaatselijk parkeerverbod ingevoerd. Nu zijn enkele private parkeerzones heel moeilijk in- en uit te rijden als er auto's vlakbij op straat gepakeerd staan. Daarom zal op deze plaatsen een parkeerverbod ingericht wirdeb. Concreet gaat één openbare parkeerplaats verloren. Maar in ruil wordt de bereikbaarheid van tien private parkeerplaatsen gegarandeerd. Het plaatselijk parkeerverbod wordt ingevoerd ter hoogte van huisnummers 39, 41 en 43. Het zal aangeduid worden met gele streeplijnen. (DND)