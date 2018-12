Pijnderslaan afgesloten voor filmopnames Nele Dooms

11 december 2018

De Pijnderslaan in de wijk Keur in Dendermonde wordt op zaterdag 15 december afgesloten voor filmopnames. Er wordt een sensibiliseringsfilmpje opgenomen door ‘Fractie van een seconde’. Titel is ‘Ook op de fiets moet je tegen een stootje kunnen’. Het filmpje moet sensibiliseren rond dragen van de fietshelm. Aan de opnames werken onder andere jongeren van de Dendermonde Rugbyclub mee als figuranten. De opnames vinden plaats van 9 tot 17 uur. Die periode zal een deel van de Pijnderslaan afgesloten zijn. Chauffeurs moeten dan omrijden via de Kolvenierslaan.