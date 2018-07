Pijnders verliezen Eddy Van der Straeten Nele Dooms

26 juli 2018

De Dendermondse pijndersgilde, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de Dendermondse straten dragen, hebben een gewaardeerd lid verloren. Het overlijden van Eddy Van der Straeten komt er hard aan. De man is op 64-jarige leeftijd gestorven aan kanker. "Eddy was een pijnder in hart en nieren", zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. "Nog iemand van de oude stempel, heel geëngageerd en aanwezig op alle activiteiten. Hij nam de functie van pijnder heel au serieus, zoals het hoort." Van der Straeten droeg het Ros Beiaard tijdens de ommegangen van 1975, 1990 en 2000. In 2010 was hij begeleider van de dragers onder het Ros Beiaard, om hen onder andere onder het paard te helpen en te ondersteunen. "We gaan deze man enorm missen", zegt Mannaert. "Tijdens de volgende Ros Beiaardommegang in 2020 zullen we zeker aan hem denken." Van der Straeten wordt op dinsdag 31 juli begraven. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden om 12 uur in het Afscheidscentrum Heimolen in Sint-Niklaas.